李德仁、薛其坤获中国国家最高科学技术奖

武汉大学李德仁院士、清华大学薛其坤院士获得2023年度的中国国家最高科学技术奖。

据新华社消息，全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会星期一（6月24日）在北京召开。中国国家主席习近平为国家最高科学技术奖获得者等颁奖并发表讲话。

李德仁、薛其坤两位院士获得中国科技界崇高荣誉——国家最高科学技术奖。

据报道，李德仁是著名的摄影测量与遥感学家，一直致力于提升中国测绘遥感对地观测水平。他攻克卫星遥感全球高精度定位及测图核心技术，解决了遥感卫星影像高精度处理的系列难题，带领团队研发全自动高精度航空与地面测量系统，为中国高精度高分辨率对地观测体系建设作出了杰出贡献。

薛其坤是凝聚态物理领域著名科学家，取得多项引领性的重要科学突破。他率领团队首次实验观测到量子反常霍尔效应，在国际上产生重大学术影响；在异质结体系中发现界面增强的高温超导电性，开启了国际高温超导领域的全新研究方向。

除国家最高科学技术奖之外，今年的奖项还包括：国家自然科学奖49项、国家技术发明奖62项、国家科学技术进步奖139项，以及中华人民共和国国际科学技术合作奖10人。

报道称，2023年度国家科学技术奖评奖工作突出国家战略导向，把服务国家重大战略需求并作出创造性贡献作为提名和评审的重要原则，围绕国家战略需要，优化评审组设置和评审委员会专家构成，强化重点领域。