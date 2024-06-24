赵少康批赖清德毁宪乱政 违背竞选承诺

台湾资深媒体人赵少康在社交平台发文，批评总统赖清德毁宪乱政，违背到立法院做国情报告的竞选承诺。

赵少康星期一（6月24日）在脸书写道，赖清德上任后，当天首次在总统府发表敞厅谈话，不是端出台湾中长期产业擘划，不是针对能源政策、两岸和平、物价飙涨民不聊生提出解方，而是宣布不会到立法院做国情报告，还要针对立院改革五法提出释宪，高调向在野党宣战。

他说，到立法院做国情报告，是赖清德竞选总统时亲口提出的政见之一。上任刚满一个月，他就脸不红气不喘地毁弃承诺。赖清德在台南市长任内，曾经230天不进议会，首开地方自治史上“官员集体不进议会”的恶例，因此被监察院弹劾，被监委认证他架空台南市立法权，不接受议会监督是悖离民主与法治原则，伤害宪政体制。

赵少康指出，赖清德早在台南市长任内就毁宪乱政，上周又成立三个委员会凌驾行政院插手内政。今年在总统辩论会上，他也形容“中华民国”宪法是灾难，现在针对立院改革五法释宪，只是将“中华民国”宪法当成政治斗争的工具。更想利用释宪，把自己不到立法院做国情报告正当化。

他表示，如今的监察委员全由总统提名并任命，监察院早就完全被总统掌控，导致监察院的调查权萎缩，五权宪法早就跛脚。把听证调查权回归立法院，才能完整民意机关的制衡权力，防堵官员贪腐，更要肃清吏治、彻查弊案。

赵少康直言，行政院复议失败，院长卓荣泰不用下台，大法官全都是民进党提名的自己人，可以掌控释宪结果，都让赖清德有恃无恐。赖清德宁愿让国政空转，也要全面开战，就是不想让自己这个“双少数总统”被看不起，独裁总统的心态昭然若揭。