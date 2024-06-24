归化球员李凯尔坚称继续为中国男篮效力

归化球员李凯尔针对近期有关他不再为中国男篮效力的传闻回应称，迫不及待想再与兄弟们并肩作战。

李凯尔星期一（6月24日）在个人微博写道：“我迫不及待想再次穿上中国队球衣，与我的兄弟们一起战斗”，并还附上与中国男篮队员一起参赛的十多张照片。

李凯尔的中方经纪人胡铂星期天（23日）也在社媒发文辟谣，称近日网络上出现的有关李凯尔不再为中国国家队效力的消息，纯属个别自媒体的不实炒作，完全不代表李凯尔本人的立场。

胡铂说，李凯尔多次公开表示，他一直心系中国、心系中国男篮，并在重要比赛时愿意再次为中国和中国男篮效力，与队友们并肩战斗。他在社交媒体上常与中国男篮多名队员保持积极良好的互动，并在NBA比赛期间多次在公开场合对中国球迷表现出友好，为球迷签名中国男篮队服等。

胡铂还说，李凯尔也表示，他若有机会将于7月份前往拉斯维加斯看望出战NBA夏季联赛的中国男篮，为他们加油鼓劲，始终展现出积极正面的形象和对中国男篮的深厚情感。

中国篮协去年7月公告，美国职业篮球赛（NBA）球队明尼苏达灰狼（Minnesota Timberwolves）球星凯尔·安德森（Kyle Anderson，中文名李凯尔）已获中国国籍，成为中国男篮首个归化球员。

去年8月，李凯尔在篮球世界杯热身赛意大利站最后一场比赛中候补上阵，完成中国队首秀，拿下11分。他后来代表中国男篮参加世界杯赛，虽未能协助中国队获得巴黎奥运会参赛权，但表明将继续为中国男篮效力。