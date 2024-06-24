上海中学男生见义勇为被打成重伤 法院：施暴者和校方需负赔偿责任

上海中学一男生见义勇为，却被打成重伤。法院经审理后，判处施暴者及其父母和校方要负起赔偿责任。

上海静安法院上星期五（6月21日）在官方微信公众发文，通报所审理的一起校园暴力致见义勇为者受伤案。

根据通报，小豪、小龙和小明均是上海某中学八年级学生。2021年4月，小龙与小明在课间休息时段发生口角争执，遂将小明击倒在地后骑坐在小明脖颈处，持续用拳击打小明。此时路过的小豪见状，立刻想找老师制止，但班主任不在教师休息室内，便上前试图拉开小龙，谁知小龙突然回身，挥拳击中小豪的左眼。学校老师随即将小豪送至医院，小豪被诊断为继发性青光眼，瞳孔散大。后经专业机构鉴定，小豪左眼外伤，构成人体损伤十级残疾。

小龙母亲事后垫付了1万余元（人民币，下同，约1864新元）后便不再理会。但小豪仅医疗费就花去了3万余元，并还面临眼睛损伤无法恢复、视力下降、后期需定期治疗。小豪无奈向静安区法院提起诉讼，要求小龙及其父母和上海某中学赔偿其各项损失共计21万余元，并认为小龙及其父母应承担主要责任，上海某中学未尽到教育、管理职责，也应当承担一定的侵权责任。

小龙及其父母认为，小豪是一名年仅15岁的学生，面对该突发事件应该寻求老师帮助，不应独自制止打架行为，因此小豪也存在过错，应当自行承担40%责任，学校承担30%责任，小龙及其父母仅应承担20%至30%责任。

上海某中学认为，校方不应当承担责任，直接导致小豪受伤的是小龙，并非学校；发生此次打斗的时间很短，事件发生后校方已第一时间带小豪就医，校方在事情发生和处置上并无过错。

静安区法院经审理后认为，根据原、被告陈述及监控视频等证据证实，本案侵害事实由限制行为能力人小龙直接导致。事发时，小龙作为一名八年级学生，应当具备一定的辨别是非和控制情绪的能力，却在课间对同学小明实施殴打，并对出面劝阻的小豪挥拳相向，行为冲动，未计后果，应当承担主要过错责任。

法院指出，小豪面对校园暴力，能够出手制止，帮助同学，不仅并无过错，还应予以褒扬。小龙因琐事在课间休息期间殴打同学，未有老师发现并予以劝阻，上海某中学作为专业的教育机构，未对课间加以必要的严格管理，未及时发现和防止学生间的冲突加剧，导致本案的后果，故认为学校在履行教育管理职责时存在不足，也应对本案的后果承担一定的责任。

综合当事人的过错程度、致害原因及本案实际情况，法院酌定小龙及其父母承担70%赔偿责任，上海某中学承担30%赔偿责任，遂依法判决小龙及其父母在扣除已垫付的钱款外另赔偿小豪12万余元，学校赔偿6万余元。