瑞银向北京国资公司出售瑞信中国合资公司36.01%股权

瑞士银行向北京市国有资产经营有限责任公司出售瑞信证券中国合资公司36.01%股权，后者将持有瑞信中国85.01%的股权。

据中新社报道，瑞士银行星期一（6月24日）宣布，其与方正证券股份有限公司，已与北京国资公司就出售瑞信证券（中国）有限公司共85.01%股权达成三方协议。

该交易包括瑞银向北京国资公司出售所持有的瑞信证券36.01%股权，对价为9135万美元（约1.24亿新元），以及方正证券向北京国资公司出售其所持有的瑞信证券49%股权，对价为1.24亿美元。

瑞银称，本次交易经过了全面的竞购流程，交易完成尚需获得必要的监管批准并满足惯常的交割条件。

瑞信证券（中国）有限公司成立于2008年，是由瑞士信贷银行有限公司与方正证券于中国成立的合资证券公司。自2020年6月起，瑞士信贷银行持有该合资公司51%的股权，剩余股权为方正证券所持。2023年6月，瑞士信贷银行并入瑞银集团。今年5月31日，瑞士银行和瑞士信贷银行完成合并。

另据彭博社报道，围绕瑞信中国投行业务长达数月的竞购就此落下帷幕。城堡证券曾参与竞购，以便为其做市能力构建本地平台。瑞银把所持瑞信中国合资公司股权中的大部分售予北京国资，对城堡证券在中国的扩张雄心构成打击。