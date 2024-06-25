日媒：日本母子在苏州遇袭

中国再发生外国人被袭击事件。日本媒体报道，一辆载有江苏省苏州市一所日本学校学生的巴士，星期一（6月24日）遭到一名据信是中国人的男子袭击。事件造成两名日本人和一名中国人受伤，其中中国人的伤势严重。

日本放送协会星期二（6月25日）报道上述消息，并引述日本驻上海总领事馆官员说，袭击在巴士抵达公交车站时发生，当时该男子手持一把疑似刀子的物件。

事件导致在公交车站的一对日本母子受伤，两人没有生命危险，已被送往医院治疗。据报道，一名中国公交车服务员被刺伤后情况危急。

另据路透社报道，当被问及男子行凶动机是否可能与日中紧张关系有关时，日本驻上海总领事馆官员拒绝发表评论，并称地方当局已拘留该男子，并正进行调查。

根据日本放送协会，事发的公交车站位于日本学校以北约一公里的住宅区。附近一栋公寓楼有很多日本住户。

作为预防措施，这所日本学校决定在星期二停课。彭博社报道，中国大陆有11所日本学校。

日本总领事馆已经派出官员前往现场收集信息，同时要求地方当局加强安全并采取措施防止类似事件再次发生。

这是两周内第二宗外国人在华遇袭事件。中国东北吉林市的一个公园6月10日发生持刀伤人案，造成五人受伤，其中四人是在中国任教的美国大学教师，一名55岁的崔姓中国男子被警方逮捕。

吉林市警方6月11日通报，崔姓男子事发时与其中一名美国教师发生碰撞，随后持刀伤人。中国外交部发言人强调，吉林市警方初步判定，这是一起孤立偶发事件。