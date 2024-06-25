美国就互联网风险对中国电信等展开调查

路透社引述三名知情人士称，拜登政府正在调查中国移动、中国电信和中国联通，因为担心这些公司可能通过其美国云端和互联网业务获取美国数据，并交给中国。

路透社星期二（6月25日）报道，美国商务部正在进行调查。知情人士说，该部门已经传唤上述企业，并完成了对中国移动和中国电信“基于风险的分析”，但对中国联通的调查则没有那么深入。

这些公司在美国仍有小量业务，例如提供云端服务和路由批发美国互联网流量。据报道，这使得它们能够访问美国人的数据，尽管电信监管机构禁止它们在美国提供电话和零售互联网服务。

这些中国公司及其驻美国的律师没有回应置评请求。美国司法部拒绝发表评论，白宫将问题转交给美国商务部，但商务部拒绝发表评论。中国驻华盛顿大使馆表示，希望美方“停止以虚假借口打压中国企业”，并补充称中方将继续捍卫中国企业的权益。

路透社没有发现任何证据表明这些公司蓄意向中国政府提供敏感的美国数据，或犯有任何其他类型的不当行为。

中国电信、中国移动和中国联通长期以来一直是华盛顿瞄准的对象。美国联邦通信委员会于2019年拒绝了中国移动提供电话服务的申请，并分别在2021年和2022年吊销了中国电信和中国联通提供电话服务的牌照。随后，联邦通信委员会进一步禁止这些公司提供宽带服务。