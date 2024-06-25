中国据报为德国汽车提供有利条件 以防止电动汽车征税

北京暗示如果德国说服欧盟取消对中国电动汽车拟加征关税，德国的豪华汽车制造商可能会受益。

彭博社引述知情人士说，中国提出下调大排量轿车现有的进口关税，作为放弃对中国电动汽车加征关税的回报。中国目前对欧盟乘用车征收15%的关税。

知情人士透露，中国商务部部长王文涛上星期六（6月22日）在北京与访华的德国副总理兼经济部长哈贝克会面时，暗示了这一好处的可能性。

欧盟6月12日宣布，将从7月4日起对从中国进口的电动汽车征收临时反补贴关税，对华电动汽车反补贴调查则持续到11月2日，届时欧盟可能会征收五年的最终关税。随后，中国上周一（17日）也开始对原产于欧盟的部分进口猪肉及猪副产品，展开为期一年的反倾销调查。

另据《环球时报》及央视微信公众号“玉渊谭天”报道，中欧新能源车企上周二（18日）在中国商务部举行闭门会议，有四家中国车企、六家欧洲车企及相关商协会、研究机构等出席会议。

参加会议的人士透露，与会的中国车企和行业协会均表达了对欧盟针对中国电动汽车反补贴调查初裁披露的强烈不满，呼吁政府采取坚决反制措施，建议积极考虑对大排量汽油车进口提高暂定关税，进口关税最高可提升到25%。

彭博社报道，此举将打击梅赛德斯-奔驰集团和宝马等德国豪华汽车制造商。

《环球时报》星期天（23日）引述中国现代国际关系研究院副院长张健报道称，目前欧盟内部对中国电动汽车加税就有很大分歧和争议。“中方也采取了一些措施，后期可能还会有更多行动，欧盟也心知肚明，所以感受到了内部和中方的压力。”

张健还说，欧盟对中国电动汽车展开反补贴调查并决定加征关税，是一种政治决定，背后是政治动机。中方希望能看到的最好结果，是欧盟取消7月4日起加征关税的决定。