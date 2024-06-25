李强会见范明政：盼中越扩大贸易投资规模

中国总理李强在与越南总理范明政会面时提出，希望中越扩大贸易投资规模，持续打造新合作新增长点。

据中国外交部官网消息，李强星期一（6月24日）下午在大连会见范明政。

李强说，中方始终把发展两国关系放在本国外交的优先位置。双方要用足用好经济互补优势，以落实“一带一路”和“两廊一圈”战略对接为主线，不断扩大贸易投资规模，进一步加强互联互通，持续打造新能源、数字经济等合作新增长点，努力取得更多惠及两国人民的合作成果。中方愿同越方深化旅游、医疗、教育、青年等领域人文交流，不断夯实两国友好的民意基础。

另据越通社报道，范明政目前正在大连市出席世界经济论坛第十五届新领军者年会，并对中国进行工作访问。他在与李强会谈时强调，越南将发展对华关系视为对外政策中的优先事项。

范明政建议，双方加强在农业、金融银行、科技、教育、文化、旅游等领域的合作，其中以数字化转型合作、绿色增长、工业化农业高科技为重点。

范明政还建议，双方认真落实两国高层共识和《关于指导解决越中海上问题基本原则协议》，尊重国际法，尤其是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS），互相尊重各自合法权利和利益，有效发挥两国海上问题上的谈判机制，妥当处理渔民渔船问题，管控好海上问题等。

范明政也重申越南坚持奉行“一个中国”政策，支持中国在地区和国际舞台上发挥日益积极和重要的作用。

去年6月，范明政应邀对中国进行正式访问，并出席在天津举行的第14届夏季达沃斯论坛。这是范明政首次对中国进行正式访问，也是越南总理七年以来首次访华。李强当时在北京人民大会堂会见范明政。