中国农村中小银行吸收合并 七天少40家

中国媒体报道，截至上周五（6月21日），七天时间已至少有40家农村中小银行被吸收合并或解散，农村中小银行加速洗牌。

据《证券时报》报道，据监管部门6月21日批复，鉴于鄂尔多斯银行收购正蓝旗汇泽村镇银行，正蓝旗汇泽村镇银行因此解散，后者全部业务、财产、债权债务以及其他各项权利义务由鄂尔多斯银行依法承继。至此，七天时间获批吸收合并或解散的农村中小银行增至40家，其中，农商行有25家，村镇银行有15家。

与正蓝旗汇泽村镇银行相同或相似，近期还有多家农村中小银行被收购或兼并重组至区域内资产规模、业务体量更大的银行。

民生银行6月14日公告称，中国国家金融监督管理总局通化监管分局批复同意其收购梅河口民生村镇银行，并设立中国民生银行梅河口支行。

除了“村改支”，中国首例获批的农商行吸收合并村镇银行并改建为分行的案例也在七天内出现。国家金融监督管理总局广东监管局6月20日批复称，同意东莞农村商业银行吸收合并惠州仲恺东盈村镇银行和东莞大朗东盈村镇银行。这也是广东省内首个农商行吸收合并村镇银行案例。

报道称，并购村镇银行、农商行等中小金融机构，能让收编机构大大扩容。

根据《中国基金报》，5月下旬，金融监管总局农村中小银行监管司党支部曾发布署名文章《统筹推进改革化险 推动农村中小银行高质量发展》，其中提出，加快推动农村中小银行兼并重组，减少农村中小银行机构数量和层级，加强集中统一管理，因地制宜优化机构布局，重塑经营机制，促进风险持续收敛。

《证券时报》引述业内人士说，这意味着今年农村中小银行收购、兼并、退出的速度进一步加快。

2023年末，中国银行业金融机构法人为4490家，与2022年的4567家和2021年的4602家相比，银行业金融机构法人已连续两年缩减，2023年减少了77家。

据财联社统计，今年以来监管网站至少已披露九个“村改分”、“村改支”案例。