李强：中国正借鉴固本培元理念 精准调理经济

中国总理李强说，中国政府正借鉴中医中的固本培元理念，精准调理经济，改善中国经济的基础。

李强星期二（6月25日）在世界经济论坛2024年年会上发表特别致辞。他过后回答世界经济论坛主席施瓦布关于中国如何平衡短期的刺激需求，以及债务高企、人口老龄化、消费不振等长期挑战的问题。

李强说，最根本的还是要处理好短期和长期、治标与治本的关系。

他以中医的固本培元概念介绍中国政府的做法说，经过疫情几年的冲击，经济就像一个人大病初愈，“按照中医理论，这个时候是不能下猛药的，应该精准调理、慢慢调理，使它的基础逐步得到恢复”。

李强说，经济发展中，有了重要的基础支撑能力，才能达到更好的发展，因此中国这几年采取了一些措施、所做的一些工作，很大程度上是在固本培元上下功夫，比如高度重视科技创新，特别是提高对企业研发的加计扣除等，目的就是要提高全社会的创新动力。

他也以发行超长期特别国债为例说，这是为了解决中国现代化建设道路上的一些重大的战略性、基础性的问题，既针对基础设施的硬投资，也有促进人口高质量发展的软建设，这些都是做打基础、利长远的事。

李强说，中国政府在宏观调控上采取重大政策时，会更加强调长短结合、标本兼治，在多个目标任务当中，尽可能找到一个平衡点，有效地推进高质量发展。