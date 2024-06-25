习近平：加强党中央对科技工作的集中统一领导

中共总书记习近平说，要加强党中央对科技工作的集中统一领导，保证科技事业发展始终沿着正确方向前进。

据新华社报道，中国全国科技大会、国家科学技术奖励大会和中国科学院第21次院士大会、中国工程院第17次院士大会星期一（6月24日）在北京人民大会堂召开，习近平出席并发表讲话。

习近平说，要坚持党的全面领导，加强党中央对科技工作的集中统一领导，观大势、谋全局、抓根本，保证科技事业发展始终沿着正确方向前进。

他说，要坚持走中国特色自主创新道路，立足自力更生、艰苦奋斗，发挥中国社会主义制度集中力量办大事的优势，推进高水平科技自立自强，把科技命脉和发展主动权牢牢掌握在自己手中。

习近平说，现在距离中国实现建成科技强国目标只有11年时间，要以“十年磨一剑”的坚定决心和顽强意志，只争朝夕、埋头苦干，一步一个脚印把这一战略目标变为现实。

对于如何在2035年建成科技强国，习近平谈了五点，包括：充分发挥新型举国体制优势，加快推进高水平科技自立自强；扎实推动科技创新和产业创新深度融合，助力发展新质生产力；全面深化科技体制机制改革，充分激发创新创造活力；一体推进教育科技人才事业发展，构筑人才竞争优势；深入践行构建人类命运共同体理念，推动科技开放合作。

在发挥新型举国体制优势方面，习近平说，要完善党中央对科技工作集中统一领导的体制，加强战略规划、政策措施、重大任务、科研力量、资源平台、区域创新等方面的统筹。要保持战略定力，坚持有所为有所不为，突出国家战略需求，在若干重要领域实施科技战略部署，凝练实施一批新的重大科技项目，形成竞争优势，赢得战略主动。

在推动科技开放合作方面，他说，国际环境越复杂，越要敞开胸怀、打开大门，统筹开放和安全，在开放合作中实现自立自强。

在讲话的最后，习近平要求，各级党委和政府认真贯彻党中央决策部署，切实加强对科技工作的组织领导、科学管理，全力做好服务保障。各级领导干部重视学习科技新知识，增强领导和推动科技工作的本领。