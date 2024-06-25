港府批美国贩运人口报告涉港言论不实

香港特区政府发文批评，美国国务院发布的2024年美国贩运人口报告中涉及香港的言论不实。

港府星期二（6月25日）凌晨发布新闻公报，作出上述批评。

港府发言人在公报中说：“我们强烈不满和坚决反对报告中就香港的情况所作出毫无事实根据及错误的评论。在香港，贩运人口从来不是普遍存在的问题，也没有任何迹象显示犯罪集团以香港作为贩运人口的目的地或中转站。报告中的结论毫无根据，将香港评为第二级别（监察名单）是极不公平、存在偏见和欠缺事实支持。”

发言人强调，港府一直积极主动和全方位打击贩运人口活动，并在打击贩运人口和加强保障在港外籍家庭佣工（外佣）方面投入了大量资源。作为国际社会负责任的一员，港府会继续坚定地打击贩运人口。

发言人说，港府于2023年继续不遗余力对所有相关部门接触到而较可能涉及贩运人口风险的人士，包括非法入境者、性工作者、非法劳工、外佣、输入劳工和其他怀疑受害人，进行初步识别审核。

发言人称，港府于2023年进行了约1万1000次初步识别审核，较2022年增加45%。在加强了打击人口贩运的力度和增加了初步识别审核的次数下，只有三名受害者被识别，由此可见贩运人口在香港并非普遍的问题。单单因为被识别的受害者人数少而质疑香港打击贩运人口的决心和识别审核的质素是毫无根据和不公平的。