《愿荣光归香港》重新出现在YouTube和两音乐串流平台

在美国议员施压要求取消限制后，《愿荣光归香港》这首被香港政府禁止的歌曲重新出现在YouTube和两个音乐串流平台上。

据《南华早报》报道，《愿荣光》创作团队Dgxmusic，星期一（6月24日）在社交媒体上发布了该歌曲在Spotify和KKBox的链接。

Dgxmusic说：“对于近期混乱给大家带来的不便，我们深表歉意……尽管我们尽了最大努力，但目前仍不能保证此类事件不会再次发生。”

《南华早报》星期二（6月25日）早上发现，多个不同版本的《愿荣光》可以在Spotify和KKBox上找到。此外，Dgxmusic也将包含该歌曲10个版本的新播放列表上传到视频平台YouTube。

YouTube早前表明，虽然不同意香港法庭的决定，但还是会遵循禁制令在香港屏蔽《愿荣光》相关视频。

此前，网媒“香港01”5月24日发现，另一音乐串流平台Apple Music已搜寻不到《愿荣光》，Spotify仍可搜到，但试听时无法播放，KKBOX则仍可播放歌曲。

《明报》同日晚上在Apple Music及Spotify上搜寻《愿荣光》，发现除了一个纯音乐及外语版本，其余版本均已下架；KKBOX虽然仍能搜寻到，但无法播放。

香港高等法院上诉庭5月8日裁定律政司上诉得直，对《愿荣光》批出临时禁制令，禁止传播该歌曲作非法用途。

随后，《愿荣光》被其前发行商EmuBands在全球范围内下架。但该歌曲于5月29日重新出现在音乐串流平台。

6月初，Dgxmusic称，《愿荣光》被他们位于纽约的新发行商DistroKid从音乐平台上删除，“没有任何解释”。

《愿荣光》在香港反修例运动期间广为传唱，是抗争运动的标志性歌曲。近年来，这首歌在多场香港参与的国际或地区体育赛事上，被主办方误播为香港“国歌”，引发港府多次批评。

据法新社报道，美国国会及行政当局中国委员会（CECC）曾在6月5日敦促YouTube及其所有者谷歌恢复因港府禁令而删除的32个视频。