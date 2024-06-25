贵州茅台据报采取控量措施稳定价格

面对茅台酒价格“跌跌不休”，贵州茅台公司据报采取减少配额、取消“拆箱令”等措施，以稳定价格。

综合《中国商报》和《证券时报》报道，记者星期一（6月24日）从接近茅台的内部人士处了解到，茅台推出两大政策：一是取消12瓶装飞天茅台的市场投放，并取消该规格的开箱政策；二是将暂停部分地区茅台陈年15年和精品茅台的发货。

2021年，时任贵州茅台董事长的高卫东出台“拆箱令”，要求专卖店和经销商将茅台酒拆箱售卖，这也造成了茅台原箱和散装形成两套价格体系，原箱飞天茅台价格高于散装飞天茅台。

白酒渠道商老马（化名）指出，取消12瓶装飞天茅台的市场投放，意味着减少市场上散瓶飞天茅台的投放量，意在以此提振飞天茅台价格，并缩小散瓶和箱装的价差。

白酒行业的券商分析师董求谛（化名）认为，飞天茅台价格下挫的根本原因，是市场对超高端白酒的需求减少，而茅台对茅台酒的投放量每年都在增加，造成产品供过于求。

他指出，目前茅台出台的一系列政策力度都很有限，茅台要想从根本上改变这种现状，可以在一段时间内停止对经销商供货，但如此一来，自身业绩或受到较大影响。

在中国经济放缓、消费降级的背景下，投资者对资本市场上的高端消费品逐渐失去兴趣，茅台等企业的股价显著下跌。

贵州茅台上星期五（6月21日）收盘时股价收低约2%，今年以来跌15%。飞天茅台散瓶批发参考价也从上星期六（22日）的2235元（人民币，下同，约416新元），下跌至星期天（23日）的2140元，单日跌近100元。