英媒：中企寻求马来西亚保证 盼规避美国关税

英国媒体报道，中国企业高管一直在与马来西亚高级官员会面，以寻求如果他们将电池、医疗设备和半导体制造转移到该国，可以规避美国关税的保证。

路透社星期二（6月25日）转述英国《金融时报》报道，三名知情人士说，这些中国公司已要求马来西亚部长和高级政府官员向美国游说，不要对中企在马来西亚制造或组装的产品征收关税。

这些举措是在美国政府上个月宣布大幅提高一系列中国进口产品的关税后采取的，当中包括电动汽车电池、计算机芯片和医疗产品。部分关税上调将于8月1日生效。

随着美国加大力度通过提高关税来减少对华贸易，来自越南等东南亚国家的进口激增，这些国家的大部分出口依赖中国投资。

据报道，太阳能电池板制造商天合光能等中国企业已采取行动，扩大在越南和泰国的生产设施，以规避美国的高额关税。这两个国家向美国的出口，无须缴纳与中国同样的关税水平。

这刺激了中国对东南亚国家的投资，但拜登政府是否会对该地区的中国制造商品征收新的关税存在不确定性。

美国消费者新闻与商业频道星期天（23日）引述风险创投公司蒙克山创投（Monk’s Hill Venture）的联合创始人兼执行合伙人林国毅说：“随着外国和中国公司都在实现供应链和业务多元化，东南亚有望从‘中国+1’策略中获益匪浅。”

他补充说：“地缘政治（紧张局势）加速了转移活动，这些活动是在冠病疫情封锁期间开始的。”

“中国+1”策略旨在通过制造业务多元化、在企业保持在中国业务的同时，向其他国家扩张等方式，以降低完全依赖中国市场或供应链带来的风险。