驻美代表被爆滥用公款 台外交部：报账仅限公务使用

有台媒爆料称，台湾驻美代表俞大㵢就任半年已花费800万元（新台币，下同，33万3792新元）公款，台湾外交部回应，相关报账仅限公务使用，其他开支细节会进一步了解。

台湾《镜周刊》星期二（6月25日）报道称，驻美代表的座车刚买两年，依规定不能更换，俞大㵢上任后执意购买近400万元的豪车，还花200多万元买床、地毯、沙发、咖啡机，让自己跟太太享受，甚至连卫生纸、牙膏等消耗品，也以接待宾客的理由报账。上任半年，俞大㵢就花了800万元。

报道还指，今年3月，刚当选还未就任副总统的萧美琴赴美收拾行李，俞大㵢趁机以萧美琴的名义大肆采购名牌毛巾、浴巾及法国进口矿泉水等，甚至在高级餐厅设宴，都以“副总统要用的”为由报账。

综合台湾《自由时报》和东森新闻网等报道，上述报道出街后，台湾总统府发言人郭雅慧受询时回应，总统赖清德已请行政院及外交部了解实情，并依照相关规定处理。

台湾行政院长卓荣泰星期二在立法院院会前受访时说，会非常注意外馆人员的管理，将请外交部了解事实，若有任何违法状况，即时处理，尽速向社会大众说明。

台湾外交部发言人刘永健星期二在例行记者会上应询时说，经外交部了解，俞大㵢从去年12月抵任后，换购或采购的办公室及职务宿舍用品，相关采购均因家具、设备已超过使用年限，年久失修或损坏，并配合馆长职务宿舍具有经办会客、宴客等公务需求及整体搭配需要，又因疫情后美国物价通膨严重，以及人工成本飞涨，皆反映在购买价格上。此次采购均依政府相关规定与程序办理。

刘永健说，驻外馆处馆长职务宿舍物品的报账规定，只限于公务使用，馆长职务宿舍有接待宴客或是接待访宾的需求时，限于公务上的需要，都可以依照相关规定以公务来列资，至于爆料内容的其他相关开支细节，外交部将进一步了解。

对于报道指俞大㵢申购370万元凯迪拉克座车，刘永健说，馆长车辆使用都有相关规定，使用年限与里程数都有一定的换购标准，外交部并没有同意俞大㵢申请换购相关车辆。