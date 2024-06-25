嫦娥六号着陆成功 实现世界首次月背采样返回

中国探月飞行器嫦娥六号成功返回地球，并在预定区域成功着陆，实现世界首次月球背面采样返回。

中国央视等多家中国媒体报道，嫦娥六号返回器星期二（6月25日）下午准确着陆于内蒙古四子王旗预定区域，工作正常。

报道称，按照计划，回收后的嫦娥六号返回器在完成必要的地面处理工作后，将空运至北京开舱，取出样品容器及搭载物。中国国家航天局将择机举行交接仪式，正式向地面应用系统移交月球样品，后续开展样品储存、分析和研究相关工作。

嫦娥六号探测器于5月3日在中国文昌航天发射场发射升空，6月2日着陆在月球背面南极-艾特肯盆地预选区域并开展采样工作。

6月4日，嫦娥六号上升器起飞并精准入轨，于6月6日完成与轨道器和返回器组合体之间的交会对接及样品转移，此后与轨道器和返回器组合体分离并受控落月。

随后，返回器于6月25日与轨道器分离并携带月背样品重返地球。

中新社6月初引述嫦娥六号地面应用系统总师、中国科学院国家天文台研究员左维说，已有的月球样品采集任务都集中在月球正面，嫦娥六号采回的样品是人类历史上首次获取的月球背面月球样品，“将再一次填补月球样品的空白，对丰富人类月球起源和演化认知、更好地了解地球具有重要的科学价值”。

另据新华社报道，中共总书记、中国国家主席习近平对此发来了贺电，称嫦娥六号在人类历史上首次实现月球背面采样返回，是中国建设航天强国、科技强国取得的又一标志性成果。

习近平强调，希望参与探月工程研制建设的全体人员乘势而上，精心开展月球样品科学研究，接续实施好深空探测等航天重大工程，加强国际交流合作，向着航天强国目标勇毅前行，为探索宇宙奥秘、增进人类福祉再立新功，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出新贡献。

据报道，中共政治局常委、国务院副总理丁薛祥在北京航天飞行控制中心观看嫦娥六号返回器着陆回收情况；中共政治局委员、国务院副总理张国清在现场宣读了习近平的贺电。

