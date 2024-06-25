两男子杜撰信息蹭“胖猫”事件热度被采刑事强制措施

上海市公安局星期二（6月25日）公布打击谣言典型案例，包括查处两名男子蹭“胖猫”事件热度，编造杜撰有关“胖猫”事件不实信息，在网络上传播造成严重负面社会影响。 二人已被当地警方依法采取刑事强制措施。

根据中新社报道，上海市公安局依法严厉打击造谣传谣扰乱公共秩序等犯罪行为，并公布打击谣言典型案例，包括依法查处两名男子借网络热点事件杜撰谣言。

案例指出，张某、王某为提高经营的短视频平台账号流量，蹭“胖猫”事件热度，编造杜撰有关“胖猫”事件不实信息，在网络上传播造成严重负面社会影响。目前，二人已被当地警方依法采取刑事强制措施。

中国一名网名为“胖猫”的男子因情投江轻生事件今年5月初在网上发酵，不少网民指责女方骗钱又骗情。

重庆警方5月19日通报称，死者前女友谭某并未以恋爱为名骗取“胖猫”财物的行为，并指死者姐姐操控舆论引导网暴。

此外，上海警方还查处一女子发布“浦东大团镇发生车祸”不实信息，以及一男子发布“互砍事件”不实信息。

案例指出，喻某为博取关注、吸引流量，拼接网上数段幼童发生车祸的视频，故意编造“上海浦东新区大团镇永辉路出车祸了三个孩子命没了”的虚假信息并发布在网上，造成恶劣影响。目前，喻某已被当地警方依法行政处罚。

另一案例指出，钱某为博取流量，将拍摄到的一起交通事故现场视频发布于社交平台上，并故意编造“发生恩怨互砍事件”的不实信息发布在网上，造成社会负面影响。目前，钱某已被当地警方依法行政处罚。