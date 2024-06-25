澳门地标大三巴牌坊结构未受雷击影响

澳门著名地标建筑大三巴牌坊（简称“大三巴”）本月中被雷击时有石块掉落，但其结构未受雷击影响。

澳门文化局星期一（6月24日）在官网通报，6月12日中午约1时15分，在澳门地球物理气象局发出恶劣天气及雷暴警告期间，发出恶劣天气及雷暴警告期间，大三巴牌坊出现短暂电压骤降，文化局管理人员之后在大三巴前地发现有落下的石块。文化局迅即派员到场进行全面记录及安全检查，用无人机进行观测及采集周边环境数据，以及联同消防局对大三巴立面作近距离详细检查。

结合监测中心数据、闭路电视资料及翻查历史记录，澳门文化局初步认为事件是由于大三巴立面上方第二层圣像壁龛内部圣像后方位置，受到雷电侧向击中所致，属于罕见情况，为有记录以来首次发生。这次雷击未对大三巴结构产生影响，壁龛内的铜像也未受损。

经仔细比对壁龛失石位置、石块风化痕迹，以及发现石块周沿有灰泥等粘合物料，结合大三巴早年曾经历过多次修复，判断落下石块有可能属于该壁龛的早期修补石料。

澳门文化局正安排对壁龛和铜像进行修复和清洁。因应近年极端天气频生，该局将持续与文化遗产研究院等专业文保机构研究应对方案，包括在文物保护原则下，研究在大三巴加设避雷系统的可行性，尽力降低恶劣天气对文物建筑的影响。

另据中新社报道，大三巴牌坊是附属于圣保禄学院的圣保禄教堂正面前壁遗址。1835年，一场大火烧毁了圣保禄学院及其附属教堂，仅剩下教堂正面前壁、大部分地基以及教堂前的石阶。因教堂前壁形似中国传统牌坊，故被称为大三巴牌坊。2005年，大三巴牌坊与澳门历史城区的其他建筑一起，入选《世界遗产名录》。