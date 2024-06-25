赖清德会见美国会参访团 盼国际社会不许大陆随意划红线

台湾总统赖清德在会见美国国会参访团时表明，台湾将负责任地处理两岸关系，希望国际社会不许中国大陆随意划红线。

据台湾总统府官网消息，赖清德星期二（6月25日）上午接见美国国会“美中经济暨安全检讨委员会”（USCC）访问团。

赖清德在致词时说，在USCC的倡议下，美国国会持续透过各种立法作为，加强台美合作，像今年4月通过《印太安全补充拨款法案》，将有助于强化台湾自我防卫能力，以及维护台海区域和平稳定。“面对威权主义扩张，我们深知强化台湾安全，就是强化区域安全、促进世界和平与繁荣”。

他指出，为因应未来各种挑战，台湾要持续壮大，让整个社会有更强大的自我保护韧性。然而，中国大陆持续借故增加在台海周边及南中国海区域的军事行动，搭配外交打压、经济胁迫与认知作战、法律战等手段，不断提升灰色地带侵扰，破坏区域的稳定。

赖清德强调，台湾将持续负责任地处理两岸关系，并致力维持台海及印太区域现状，也希望国际社会不应允许中国大陆任意划设红线。

中国大陆司法和国安机关上星期五（21日）颁布惩治台独的司法解释文件，强调对台独分子最重可判处死刑，还可“缺席审判”，且终身追责。

赖清德星期一（24日）回应媒体提问时说，“民主不是犯罪，专制才是罪恶”，并强调“中国（大陆）没有任何权利可以制裁台湾人民”，也无权跨域追溯台湾人民。