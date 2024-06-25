随着暑期临近和出境旅游的恢复，前往非洲、南美旅行走热，中国上海市的黄热病疫苗接种名额吃紧，甚至有民众预约将近一个月都接种不了。

据上观新闻星期一（6月24日）报道，上海12345市民服务热线收到的大量投诉显示，当地不少人正苦于抢不到黄热病疫苗接种的名额。持有有效的黄热病预防接种证明，是不少非洲、南美国家入境时的健康要求。

上海市民王姓女士说：“本来以为几天就能抢到了，没想到将近一个月了都没预约上。”据报道，王女士6月11日曾致电12345求助，称她一家人早已预订好了前往南美旅游的行程，只待6月底孩子期末考试一结束就出行。岂料，从5月中旬起，王女士不断登录“上海国际旅游卫生保健中心”公众号尝试预约接种黄热病疫苗，发现页面始终提示“约满”。

报道称，这两年来，申城市民前往非洲、南美的数量激增，黄热病疫苗接种名额紧张的现象已有一段时间，这在即将到来的暑假期间尤为明显。上海海关通过12345给到的回复中也确认，疫苗接种名额紧张的原因正在于“临近暑期，正值市民出行游览高峰”。

上海国际旅行卫生保健中心也回应称，已采取多项措施来加强疫苗接种保障，例如在年初已将今年预防黄热病疫苗安排总量较去年提升了67%等。该中心解释，最主要的原因在于疫苗供应上的紧缺。

据称，目前预防黄热病的疫苗在中国仅有一家企业生产。

由于黄热病疫苗接种名额紧张，也正滋生“黄牛”炒作的乱象。上观新闻在网络平台发现，已有黄牛在提供上海市预防黄热病疫苗代预约的服务。

据世界卫生组织官网，黄热病是一种疫苗可预防的蚊媒传播易流行疾病，通过受感染的蚊子叮咬传播给人类。

中国疾病预防控制中心官网称，黄热病的临床主要表现为发热、黄疸、出血等，病死率可高达20%至40%。该病主要在中南美洲和非洲的热带地区流行。