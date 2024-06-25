杨幂C刊发文被指“查重率只有0.9%”

中国知名影视演员杨幂在C刊发表文章的话题引起讨论后，“杨幂论文查重率”星期二（6月25日）再登微博热搜。有网民称，将上述文章进行论文查重后发现，杨幂这篇文章的查重率“只有0.9%”。

根据澎湃新闻报道，中国国家广电总局主管、中国广播电视社会组织联合会主办的学术期刊《中国广播电视学刊》（CSSCI，中文社会科学引文索引收录的学术期刊扩展版）今年第六期发表了一篇名为《浅谈影视剧中演员创作习惯——以电视剧<哈尔滨一九四四>为例》的文章，署名为“杨幂”。经查证为中国知名影视演员杨幂。

文章摘要部分介绍：本文基于影视剧中演员的角色构建，以电视剧《哈尔滨一九四四》中关雪这一人物形象的塑造为例，分析探讨演员在创作过程中形成的习惯及其分类情况，指出在角色构建过程中，演员需要对创作习惯及演绎手法进行深度挖掘。通过对演员个体创作习惯的梳理，探究其在角色构建和理解中发挥的决定性作用，强调演员应加强艺术修养，通过不同的表现技巧和内心活动来赋予角色以生命力，进而提升作品的品质和影响力。全文含摘要在内共有3800多字。

上述杨幂文章公布后，“杨幂论文查重率”话题星期二再次登上微博热搜，有网民称将上述文章进行论文查重后发现，杨幂这篇文章的查重率“只有0.9%”，且字数太少，疑似用AI，达不到发刊标准。

不过，也有网民认为，杨幂文章发表的栏目“交流之窗”是一个具有一定灵活性的栏目，其重在交流经验，对学术深度、专业性方面，也不会那么严苛。

公开资料显示，刊发杨幂文章的《中国广播电视学刊》创刊于1987年，设有特别关注、专论、个案研究、讨论与思考、环球视野、交流之窗、观点、征文等栏目。

杨幂文章提到的《哈尔滨一九四四》是由张黎执导，秦昊、杨幂领衔主演的谍战悬疑剧。该剧于今年4月首播。