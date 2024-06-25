日本人苏州遇袭：嫌犯为52岁无业人员已被刑拘

日本人在苏州遇袭事件的嫌犯被刑拘，中国外交部回应此事件时说，警方初步判定是一起偶发事件。

苏州高新公安微警务微信公众号星期二（6月25日）引述苏州市公安局苏州高新区分局发布的警情通报，苏州高新区塔园路新地中心公交站台星期一（24日）下午4时许发生一起持刀伤人案件，造成一名中国人和两名日本人受伤。

根据通报，高新区分局巡逻警力第一时间到场处置，当场抓获52岁犯罪嫌疑人周姓男子，并指他为近期从外地来苏州的无业人员。

通报也称，警方到场后立即将伤者送医救治。目前，中国籍伤者因在阻止嫌疑人犯罪过程中受伤严重，仍在抢救；一名日本伤者正在治疗，无生命危险，另一名日本伤者当日已出院。

通报最后指出，周姓男子已被刑事拘留。案件侦办工作正在进一步开展中，将依法依规对犯罪行为予以严惩。

针对上述袭击事件，中国外交部发言人毛宁星期二在例行记者会回应说，警方目前正对这起事件进行调查。警方初步判断这是一起偶发事件。

日本放送协会中文网星期二引述日本驻上海总领事馆报道，苏州日本人学校的一辆校车星期一下午载着放学回家的孩子抵达车站时，遭一名据信是中国人的男子袭击。他手持看似刀具的利器进行袭击，造成一对日本母子和一名中国女子受伤。

领事馆表示，这对日本母子正在医院接受治疗，没有生命危险。中国女子是校车乘务员，伤势严重。肇事男子已被当局拘押，正在接受调查。事件发生后，苏州日本人学校决定星期二停课。

另据日本共同社中文网报道，日本官房长官林芳正在星期二的记者会上，对日本母子在苏州市被持刀男子砍伤表达遗憾，希望受害者尽快痊愈。