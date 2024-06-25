大陆海警称在金门附近海域开展常态化执法巡查

台湾海巡署星期二清晨发现四艘中国大陆海警船航入金门海域后，大陆海警局当天下午称，这是福建海警位在金门附近海域依法开展的常态化执法巡查。

综合中时新闻网和东森新闻网报道，台湾海巡署金马澎分署星期二（6月25日）清晨5时许掌握大陆四艘海警船集结的迹象。之后，这四艘大陆海警船以两艘一组的方式，分别自金门北碇东方、复兴屿南方海域分两组编队航入台湾限制水域。

台湾海巡署随后派出三艘巡防艇，采取分组对应、平行监控方式，全程收证示警。据报道，大陆海警船的航入时间为上午6时至8时，活动历时约两小时，即由海巡署将大陆船舶驱离至限制水域外。

对此，中国海警局官方微博星期二下午通报，福建海警当天位在金门附近海域依法开展常态化执法巡查。

通报称，6月以来，福建海警组织舰艇编队持续加强金门附近海域执法巡查，进一步强化有关海域管控力度，切实维护包括台湾地区在内的中国渔民合法正当权益和生命财产安全，有力保障厦金海域正常航行和作业秩序。

通报同时附上两张照片，其中一张显示大陆四艘海警船在海面上航行，另一张则显示一名海警正在观察疑似是台湾巡防艇的画面。

台湾海巡署2月14日取缔进入台方划设禁限制水域的大陆渔船，造成船只翻覆，两名大陆渔民死亡，两岸围绕事件的谈判至今僵持不下。