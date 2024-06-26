李强：既要解决经济运行中的当前矛盾也要着眼长远

中国国务院总理李强说，既要立足当前精准施策，解决中国经济运行中的突出矛盾和问题，也要着眼长远集中政策资源推动高质量发展，推动经济结构优化升级。

据中新社报道，李强星期二（6月25日）下午在大连出席2024年夏季达沃斯论坛外国工商界代表座谈会。

李强介绍了当前中国经济形势和经济政策。他说，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，强化宏观政策逆周期和跨周期调节，既立足当前精准施策，解决经济运行中的突出矛盾和问题，巩固和增强经济回升向好态势，又着眼长远集中政策资源推动高质量发展，推动经济结构优化升级，增强经济发展后劲。这些政策举措的效果正在显现。有信心实现全年经济社会发展预期目标，也有能力保持中国经济长期向好。

他说，发展经济必须筑牢实体经济这个根基。中国政府注重以科技创新引领产业创新，加快建设现代化产业体系。一方面顺应新一轮科技革命和产业变革大势，把未来所需和国家优势结合起来，加强基础研究、应用研究和科技成果转化，统筹推进新兴产业培育壮大和未来产业超前布局，运用先进技术赋能传统产业转型升级，加快发展新质生产力。另一方面在发挥比较优势中塑造竞争优势。中国产品之所以有竞争力，绝不是“补”出来、“保”出来的，而是包括外企在内的各类企业在公平竞争的赛道上一步步拼出来、干出来的。中国政府愿与各国企业携手努力，更好推动全球经济创新发展。

李强说，经济活力怎么样，关键看企业。中国政府从改善预期、提振信心入手，坚持营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，下大力气推进全国统一大市场建设，促进各类经营主体发展壮大。未来将持续扩大高水平对外开放，进一步放宽市场准入，落实好全面取消制造业领域外资准入限制，不断提升服务业开放水平，稳步扩大制度型开放，为各国投资者提供更多机遇、更好环境。希望各国企业家坚定支持经济全球化和自由贸易。欢迎大家投资中国、深耕中国，共享中国高质量发展红利。