中国气候特使刘振民：“电动车加税”对全球气候变化合作不利

中国气候变化事务特使刘振民星期二（6月25日）说，希望美方能够认识到，单方面的对中国新能源车加征关税措施对全球气候变化是不利的。如果这个问题介入，整个多边气候变化合作就会完全垮掉。

根据澎湃新闻报道，世界经济论坛第十五届新领军者年会（又称“夏季达沃斯论坛”）当天在辽宁大连开幕。刘振民在一场名为“在充满竞争的世界格局中发挥气候领导力”的专题会议中说，“过去一年，中美在积极推动双边气候合作。”

去年11月，中美在两国元首会晤前夕发布了《阳光之乡声明》，宣布重启气候工作组，共同承诺加速用绿色能源替代化石燃料。但在合作应对气候变化的同时，美国今年5月14日宣布将对华电动汽车关税从25%提至100%。

对于中美在新能源产业领域的贸易摩擦是否会影响双边气候对话的进程的问题，刘振民回答说，美国同事和他说，他们会把这个问题（美国政府对中国新能源车加征关税）看作一个双边贸易问题。中方也并不希望美国把这个问题引进到多边气候变化谈判当中去。如果该问题介入，那么整个多边气候变化合作就会完全垮掉。

刘振民还说：“希望美方能够认识到这种单方面的措施对全球气候变化是不利的，也希望美方认识到这样的问题只能通过双边谈判解决。”谈到气候合作的前景，刘振民坦言：“明年地缘政治局势或将更紧张。”

刘振民还在此次会议上提到“产能过剩”的问题，他说，“我只能听到美欧国家在谈论产能过剩，但放眼世界其他地区和联合国在内的国际组织，不存在产能过剩问题，因为全球对可再生能源技术有巨大的需求。”

刘振民说，这就是为什么中方需要继续鼓励和支持新能源企业生产更多产品。中国制造业在电动汽车、电池、太阳能和风能设备方面处于领先地位，这也（在国际范围内）降低了相关产品的价格，这样的行动应该得到赞赏。

刘振民还提到今年5月中美召开的气候工作会议，他说，中美气候特使的初次会晤取得成功，并不代表双方的谈判有巨大突破，而是双方旨在向国际社会展示出两国真诚合作，努力推动气候合作向前的意愿。

中美“21世纪20年代强化气候行动工作组”会议今年5月8日至9日在美国华盛顿召开。会议由刘振民和美国总统国际气候政策高级顾问约翰·波德斯塔共同主持。这也是中美新任气候特使上任以来的首次正式会议。