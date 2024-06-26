解放军报：只要存在腐败土壤和条件 反腐斗争就不会停歇

中共中央军委机关报《解放军报》星期三（6月26日）发文说，只要存在腐败问题产生的土壤和条件，腐败现象就不可能根除，反腐败斗争也就不会停歇。要坚持零容忍的态度不变、猛药去疴的决心不减、刮骨疗毒的勇气不泄、严厉惩处的尺度不松，不获全胜，决不收兵。

文章说，腐败是危害党的生命力和战斗力的最大毒瘤，反腐败是最彻底的自我革命。新时代政治建军方略，明确军中绝不能有腐败分子藏身之地。中国军队是中共领导下的人民军队，绝对没有自己的特殊利益，更没有搞特殊化的权力。军队是拿枪杆子的，腐败问题绝不能在党内存身。

文章指出，冰冻三尺非一日之寒，腐败滋生的土壤和条件不是一朝一夕形成的，而是长期积累叠加的结果，要彻底铲除这些土壤和条件，也不可能一蹴而就，更不可能一劳永逸。中国国家主席习近平在二十届中央纪委三次全会上指出，新征程反腐败斗争，必须在铲除腐败问题产生的土壤和条件上持续发力、纵深推进。总的要求是，坚持一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，深化标本兼治、系统施治，不断拓展反腐败斗争深度广度，对症下药、精准施治、多措并举，让反复发作的老问题逐渐减少，让新出现的问题难以蔓延，推动防范和治理腐败问题常态化、长效化。

文章说，反腐败斗争已经进入深水区，绝对不能回头、不能松懈、不能慈悲，必须永远吹冲锋号。要坚持零容忍的态度不变、猛药去疴的决心不减、刮骨疗毒的勇气不泄、严厉惩处的尺度不松，发现一起查处一起，发现多少查处多少，持之以恒、久久为功，不获全胜，决不收兵。要把不敢腐、不能腐、不想腐有效贯通起来，三者同时发力、同向发力、综合发力，把不敢腐的震慑力、不能腐的约束力、不想腐的感召力结合起来，推动取得更多制度性成果和更大治理效能。要贯通压实党委主体责任、纪委监督责任、行业部门廉政主管责任，拧紧责任螺丝，用好问责利器，用严的态度、实的作风、硬的惩戒，拓展反腐败斗争深度广度。

文章最后说，腐败的本质是权力滥用，许多腐败问题都与权力配置不科学、行使不规范、监督不到位有关。铲除腐败滋生的土壤和条件，要紧紧围绕权力监管做文章，完善权力配置和运行制约机制，用良好的规则保证权力科学配置、正确行使、有效监督，杜绝各种暗箱操作，最大限度减少权力寻租的空间。要丰富惩治新型腐败和隐性腐败工具箱，建立腐败预警惩治联动机制，加大对新型腐败和隐性腐败的甄别和查处力度。要加强对主要领导干部特别是高级干部履职用权全方位监管，把制度的笼子扎得更紧更牢，以“关键少数”示范带动“绝大多数”，营造风清气正的良好政治生态。