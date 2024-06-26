台驻美代表否认滥用公款：修缮官舍添置家具是为台湾门面

针对台媒爆料称，台湾驻美代表俞大㵢以公务之名购买各类高价品，就任半年花费800万元（新台币，下同，33万3792新元）公款，俞大㵢当地时间星期二（6月25日）回应说，修缮官舍添置家具是为台湾门面，绝无趁机核销私人日常耗品，也绝对没有800万，这是恶意不实的指控。

综合联合报和东森新闻台报道，俞大㵢星期二下午在华盛顿召开记者会回应说，针对他和他太太个人和人格操守的污蔑，他没办法接受，必须站出来捍卫自己的清誉，也希望台湾方面清楚调查还人清白。

俞大㵢表示，官邸有两次接待宾客的纪录，他作为新大使，有需要把身为台湾代表的官邸做适当调整，这是工作上的考量，不是个人奢华用度。但报道用一纸文件来影射很浮夸的数据，800万元根本是天文数字，没有这回事。

俞大㵢说，自己用的是打折毛巾，换掉用了20多年的床和沙发，是官邸同款同牌的床换新，沙发的确是法国品牌rochebobois，但价钱没这么高；他说，邀请官员到家里坐，总不能让访宾使用组装的、或中国大陆制造的或简陋的家具。

不过，当媒体问官邸半年内的花费具体数字，俞大㵢没有回应。

俞大㵢还说，他向台北建议以两辆可汰换的公务车，申购一辆大型休旅车Cadillac座车；因为在美国多数的政要首长，都是以大型休旅车代步，“我中华民国政府官员、代表、首长为什么不能跟这些人一样，进出用这些车子呢？”他说，若可以的话， 会继续争取采购。

俞大㵢承认曾以放在官邸的备用公务车出门采购，也承认搭公务车看樱花，并说“就在市区，就载了一程。”

他说，馆长对公务车的使用有裁量权，要怎么做基本上由馆长决定，至于是否适当，他虚心接受，也愿精进。

至于各种针对俞大㵢妻子罗美珍的行事风格指控，俞大㵢说，他和他太太在他超过35年的外交工作，是什么样的为人处世可受公评；他们夫妇从未喝斥或严厉辱骂驻美处员工，这都是子虚乌有的控诉。

俞大㵢表示，非常认同台湾行政院以高规格处理此事，非常期待相关单位能清楚调查，还人清白；他说，爆料来自代表处内部，驻美处有人扯后腿，让外交同仁的努力被干扰或失焦。

台湾《镜周刊》星期二报道称，俞大㵢用公款购买各种高价品，包括21万的地毯、96万的法国手工沙发，26万一对的蓝牙音箱，11万一台的瑞士品牌咖啡机一次买了两台等，就任半年已花费800万元的公款，并申请购买370万元的凯迪拉克豪车。个人住所日常使用的卫生纸、牙膏等消耗品，也以接待宾客的理由报账。

报道也称俞大㵢放任妻子把“外交官当下人使唤”，让代表处工作人员陪同购物、帮按电梯等。

台湾总统府发言人郭雅慧同天受询时回应，总统赖清德已请行政院及外交部了解实情，并依照相关规定处理。