秘鲁据报在中秘两国领导人会晤前 取消撤回中远钱凯港经营特权

路透社引述知情人士称，秘鲁在总统博鲁阿尔特与中国国家主席习近平会晤前，撤回取消一家中国企业在秘鲁超大型港口独家运营权的请求，旨在两国领导人会晤前缓解紧张局势。

秘鲁政府今年3月寻求取消中国央企中远海运在秘鲁超大型港口钱凯港的独家运营权，称2021年授予中远海运独家运营权是一个“行政错误”。

路透社星期三（6月26日）引述一位接近秘鲁国家港务局的知情人士消息，秘鲁一名交通部检察官已经在星期一（24日）“正式请求”撤回原先的请求。

报道称，此举旨在为中秘两国领导人的会晤缓解紧张氛围。

据中国央视新闻报道，秘鲁总统博鲁阿尔特已于星期二（6月25日）抵达深圳，开启为期五天的访华之行。

中国国家主席习近平将同博鲁阿尔特举行会谈，中国总理李强、中国全国人大常委会委员长赵乐际将分别同她举行会见。博鲁阿尔特也将在深圳拜访华为、比亚迪，在上海与中远海运集团高管举行会谈。

中远海运2019年收购秘鲁钱凯港60%股权，投入94亿元（17.52亿新元）建设，该港口项目第一期项目预计将于今年年底竣工。

美国政府曾对秘鲁授权中远海运钱凯港独家运营权提出批评。据美国之音报道，中远海运和钱凯港的协议3月出现波折前，秘鲁外长岗萨雷斯(Javier Gonzalez)在白宫与美国国务卿林肯举行了会谈。

报道也称，钱凯港是秘鲁规模最大的一带一路项目，也是中美两国在拉丁美洲争夺贸易主导权的体现。