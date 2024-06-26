大陆国台办：主动放弃“台独”可不追究部分或全部刑责

中国大陆国台办发言人朱凤莲星期三（6月26日）说，“台独”分子主动放弃“台独”分裂立场，不再实施相关活动，并采取措施减轻、消除危害后果，可依法不追究部分甚至全部刑事责任。

大陆国台办上午举行例行新闻发布会，有记者提问，台湾一些过去曾主张“台独”、但目前立场已发生转变的人，大陆方面是否还会追究其刑事责任？

朱凤莲回答说，《关于依法惩治“台独”顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪的意见》严格依法制定，坚持宽严相济、罚当其罪。“台独”顽固分子主动放弃“台独”分裂立场，不再实施“台独”分裂活动，并且采取措施减轻、消除危害后果或者防止危害扩大，符合相关规定的，可以依法不追究部分甚至全部刑事责任。

朱凤莲还说，上述司法文件不针对、不涉及广大台湾同胞，“我们始终尊重、关爱、造福台湾同胞，热忱欢迎和支持广大台湾同胞参与两岸各领域交流合作、共享中国式现代化发展机遇”。希望台湾民众坚决反对“台独”分裂势力及其活动，积极参与两岸交流合作，安心享受两岸关系和平发展红利。

朱凤莲强调，依法惩治极少数涉“独”言行恶劣、谋“独”活动猖獗的“台独”顽固分子，是真正维护台海和平稳定、切实保障台湾同胞利益福祉的必要举措，符合台湾社会要和平、要发展、要交流、要合作的主流民意。她奉劝岛内某些人认清形势，不要罔顾民意、逆流而动。

中国大陆上星期五（21日）颁布惩治台独的司法解释文件，强调对台独分子最重可判处死刑，还可“缺席审判”，且终身追责。有学者分析，这是陆方对台湾总统赖清德的再次警告，却也可能引发台湾社会的寒蝉效应与不满。

赖清德星期一（24日）则回应说：“民主不是犯罪，专制才是罪恶”，并强调“中国（大陆）没有任何权利可以制裁台湾人民”，也无权跨域追溯台湾人民。