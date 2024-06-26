台立法院改革法案今起生效 民进党团申请释宪

台湾立法院职权行使法、刑法修正案等立法院改革法案从星期三（6月26日）起生效，正式成为法律。台湾民进党党团到司法院声请释宪，总统府、行政院、监察院也表示将声请释宪。舆论预料将有一场释宪战。

综合台湾《联合报》、今日新闻报道，台湾总统赖清德星期一表达声请释宪的态度后，民进党立院党团星期三也召开记者会宣布声请释宪、暂时处分。

民进党干事长吴思瑶说明声请释宪7大理由，称宪法并未建构立法院优位之宪政体制，立法程序有重大明显瑕疵，总统向立院报告之规定抵触权力分立原则等。

民进党总召柯建铭则表示，宪法已进入ICU加护病房，为抢救宪政体制、维护民主法治，如今四箭齐发，总统、政院、监院、民进党团提出释宪，后续彻底尊重大法官释宪，期待拨云见日。

释宪即请台湾大法官判定当前争议的“国会改革法”是否违宪，暂时处分即冻结、暂停施行法律，声请释宪时可一并提出。依据台湾法律，台湾现有15名大法官中，只要有10名大法官出席宪法法庭，并过半数判决立法院改革五法违宪，就可能推翻立法院三读通过的部分条文。

有分析认为，台湾当前15名大法官全由前台湾总统蔡英文提名、民进党主导的立法院任命，释宪结果可能引发台湾下一波的政治冲突。

国民党立委黄健豪呼吁，民进党既然已经执政，不应该一直政治斗争，应尽快落实民生议题及承诺过的立法院听证调查等，让台湾进入正常运作。“而不是选举选完半年，仿佛一直在选举，做政治斗争”。

台湾过去几周因“国会改革法”引发朝野攻防与社会分歧，该法案是由在野的国民党及民众党共同提出的一系列立法院职权修法，内容涉及“总统国会报告”、“藐视国会罪”、人事同意权，以及调查权与听证权。

民进党认为这些改革法案实际是立法院扩权，支持者则认为该法案能更有效监督政府。