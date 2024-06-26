台国防部长：中国大陆欲靠海警船扰台 否定金门禁限水域

台国防部长顾立雄称，中国大陆海警每天派遣海警船逼近禁止水域，在金门海域实施建立否定禁限制水域的新常态。

综合三立新闻网和东森新闻云的报道，台湾立法院外交及国防委员会星期三（6月26日）邀请顾立雄率参谋总长报告“汉光四十号演习”规划情形，并备质询。

国民党立委黄仁问及，中国大陆步步逼近台湾禁限制海域，如何防范？顾立雄回应，中国大陆海警确实在金门海域实施建立否定禁限制水域的新常态作为，每天派遣海警船逼近禁止水域，针对这方面的应对，由于属于非军事船舶，运用情监侦系统掌握，互相通报。

他并说，若是军用的舰艇进入禁限制水域，一定依照突发状况处置规定加以处理。

四艘中国大陆海警船星期二（25日）清晨航入金门海域，一度距离金门金湖仅五海里（9.26公里），为史上最近一次。

据澎湃新闻报道，大陆海警局星期二下午通报，福建海警在金门附近海域依法开展的常态化执法巡查。

台湾本年度“汉光”演习将于7月22日至26日举行。黄仁质询时问，为何此次汉光演习不采取实弹射击，并取消由总统视导的大型火力展示项目？

台湾现任参谋总长、上将梅家树指出，外岛还是有实弹射击、本岛没有，这次让联兵旅战术层级单位，依照想定跟临机状况做判断、行动。他说，虽然以计划方式行动，但如果没有任何火炮安全管制，也不希望引起一些安全事务，本岛规划则以熟悉作战环境和计划为主。