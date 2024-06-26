上海增加黄热病疫苗供应

中国上海市黄热病疫苗接种名额吃紧，负责单位上海国际旅行卫生保健中心称，从星期三（6月26日）起调整黄热病疫苗的接种安排，采取的措施包括增加疫苗供应、延长接种时间等。

据《解放日报》新媒体“上观新闻”星期一（6月24日）报道，上海12345市民服务热线收到的大量投诉显示，当地不少人正苦于抢不到黄热病疫苗接种的名额。

报道称，这两年，上海市民前往非洲、南美的数量激增，黄热病疫苗接种名额紧张的现象已有一段时间，这在即将到来的暑假期间尤为明显。持有黄热病预防接种证明，是不少非洲、南美国家入境时的健康要求。

报道引述预备6月底到南美旅行的上海市民王姓女士说，她从5月中旬起就不断登录上海国际旅游卫生保健中心公众号尝试预约接种黄热病疫苗，但页面始终提示“约满”，“将近一个月了都没预约上”。

上观新闻星期三报道，上海国际旅行卫生保健中心就此回应称，从星期三（6月26日）起调整黄热病疫苗的接种安排，具体措施包括增加疫苗供应、延长接种时间、增加周六接种、调整预约方式、增加接种场地等。

在延长接种时间方面，上海国际旅行卫生保健中心将每天的接种结束时间从原先的下午3时，延长至下午5时30分，延长的这段时间是黄热病疫苗接种专场，专场时段内每天安排50个接种名额，这些名额会在前一天上午9时通过上海国际旅行卫生保健中心公众号预约入口放出。此外，上海国际旅行卫生保健中心还将额外增加周六的接种场次，同样是黄热病疫苗接种专场，每周六将放出100个接种名额。

上海国际旅行卫生保健中心介绍，黄热病疫苗有明显的高峰期和低峰期。今年年初，该中心已经预估到可能会有大量接种的趋势，已在去年全年接种5000多针的基础上，购入了1万针黄热病疫苗。

黄热病通过蚊媒传播，主要临床表现为发热、黄疸、出血等，病死率可高达20%至40%。