中国科协主席万钢：电动车行业的“卷”是一种转型焦虑

中国科学技术协会主席万钢星期三（6月26日）说，中国电动汽车行业呈现出来的“卷”，实际上是一种转型的焦虑。如果中国汽车企业把竞争放在高质量发展而非低价上，电动汽车的发展或可进入一个更高的阶段。

根据澎湃新闻报道，万钢在2024年世界经济论坛新领军者年会-夏季达沃斯论坛上说，汽车市场的竞争一向很激烈，但竞争应该是良性的，目标是满足各种各样客户的需求。但目前，中国电动汽车行业的发展有些着急，都想争抢更大的市场份额。

万钢认为，中国电动汽车企业应更多地走向市场，走向目标客户，了解客户真正的需求和所能承担的价位，从而设计汽车。如果汽车企业将竞争点放在目标客户的需求上，车企生产的车型可能会有所减少，但能满足更多人的要求。

万钢还表示，汽车企业还应重视电动汽车的质量。电动汽车还很“年轻”，需要很多技术内涵，提升质量是重要的一环。同时，电动汽车应该更加智能化。接下来，应使电动汽车更加安全，避免事故。此外，还应重视制造过程的轻量化和低碳化。

他说，如果中国的汽车企业把竞争放在高质量发展而非低价上，电动汽车的发展或可进入一个更高的阶段。电动汽车的发展需要方方面面的服务，能源清洁、交通数字化、人机工程设计都是应该考虑的元素。

在谈到欧盟及美国在贸易方面设立壁垒时，万钢表示，电动汽车是发展大势，这一趋势是不可阻挡的，应坚定地走这条路，不能因为中间有所波折，就减缓发展步伐。

关于近期电动车市场的贸易摩擦，万钢说，中国市场已经实现国际化了，建立贸易壁垒是得不到共识的，很多欧盟国家也对此表示反对。

他认为，国外市场之所以对中国的电动汽车感到惊异甚至恐慌，是因为目前贸易和投资还没有结合在一起。他认为，新能源企业可以开始尝试在欧洲投资。通过投资，中国企业进入了本地产业链，扩大了全球化的进程。

万钢说，尽管目前存在一些地缘政治的影响，但从政府的角度看，在全球化经济发展的道路上，双方应好好进行磋商。