日媒体人：公众希望了解苏州伤人事件背后的动机

一对日本母子在苏州被无业中国男子持刀捅伤，日本媒体人矢板明夫称，公众希望了解事件的全貌，尤其是行凶者的动机。

曾任日本《产经新闻》驻中国大陆、驻台湾记者的矢板明夫，星期二（6月25日）在脸书发文称，任何国家都可能发生伤害无辜的恶性事件，这时候，全社会都希望了解事件的全貌，尤其是加害者的动机。只有知道加害者的动机，才能够想办法防止类似事件再次发生。

他写道，中国外交部发言人毛宁表示“这次袭击是偶发事件”。这是本月内，继在吉林省发生的美国人被刺伤事件之后，第二起外国人遇袭的“偶发事件”，引起很多在华外国人的不安。

矢板明夫称，在网络上，甚至有人把这次事件中的持刀伤人者称为“民族英雄”。他以对义和团运动的定性为例，认为中国国内的一些爱国主义宣传，和国际上的普遍认知之间存在落差。

日本放送协会中文网星期二引述日本驻上海总领事馆消息报道，苏州日本人学校的一辆校车，星期一下午载着放学回家的孩子抵达公交车站时，遭一名中国男子持刀袭击，一对日本母子和一名中国女子受伤。这对日本母子为30多岁女性和学龄前男童，中国女子为公交车站工作人员。

苏州市公安局苏州高新区分局通报，行凶者为52岁的男性犯罪嫌疑人周某某，他是近期从外地到苏州的无业人员，现已被刑事拘留。

中国外交部发言人毛宁星期二在记者会上说，中国警方初步判断此案是偶发事件，目前还在进一步调查。中国将继续采取有效措施，切实保护所有在华外国人的安全。

这是两周内第二起外国人在中国遇袭事件。中国东北的吉林市一个公园6月10日发生持刀伤人案，造成五人受伤；其中四人是在中国任教的美国大学教师，一名55岁的崔姓失业中国男子被警方逮捕。