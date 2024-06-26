大陆国台办：一贯支持两岸音乐影视交流

大陆国台办发言人朱凤莲星期三（6月26日）说，大陆一贯支持两岸的音乐影视交流，乐见两岸业者携手合作，希望尽早恢复两岸人员往来正常化，各领域交流常态化。

大陆国台办星期三举行例行新闻发布会，有台媒提问，陆方是否会鼓励大陆艺人通过赴台参加6月29日举行的2024年的金曲奖以及预计11月举行的金马奖，与台湾的影视音乐业界进行交流，也与台湾的粉丝相见？

朱凤莲说，大陆一贯支持两岸音乐、影视交流，乐见两岸业者携手合作，不断深化两岸文化领域融合发展。希望尽早恢复两岸人员往来正常化、各领域交流常态化，让两岸歌手和演艺人员可以顺畅交流往来，为两岸观众呈现更多的优质影视音乐作品。

大陆艺人胡歌6月12日旋风式访台，引起两岸音乐影视交流能否逐渐破冰的讨论。大陆国台办发言人陈斌华说，这将为两岸青年朋友提供一个难得的交流机会，“我想‘宝总到宝岛’是两岸同胞喜闻乐见的好事”。

台湾金马奖和金曲奖过去是包括大陆艺人在内的华人演艺圈交流盛事，但2018年第55届金马奖上，一位台湾获奖者的致辞内容被大陆指控支持台独后，大陆暂停了影片与人员参加2019年的金马奖。

在金曲奖方面，2022年第33届金曲奖最佳华语男歌手奖颁发给了大陆摇滚歌手崔健，但他并未亲自出席而是通过代领人领奖。