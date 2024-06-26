清北毕业生每10人约八人升学深造

中国媒体的统计显示，至少有11所高校的本科毕业生升学深造率达到或超过了七成。其中，清华大学毕业生中，本科生选择继续深造的比例为80.8%，北京大学为78.07%。

第一财经根据各高校发布的2022至2023学年本科教学质量报告或毕业生相关数据，统计了各校2023年应届本科生毕业深造率情况，其中至少有11所高校的本科毕业生升学深造率达到或超过了七成。

这些高校分别是清华大学、北京大学、中国科学院大学、复旦大学、上海交通大学、中国科技大学、西北工业大学、北京航空航天大学，上海科技大学、南方科技大学、电子科技大学。有部分名校未发布最新的本科生升学数据，因此没有纳入统计。

其中，清华大学2023届毕业生中，本科生选择继续深造的比例为80.8%。北京大学2023应届本科毕业生升学2987人，占比78.07%。报道称，这也相当于，清北每10个本科毕业生就大约有八人升学深造。

厦门大学经济学系副教授丁长发分析，重点高校本身硕士点博士点多，保研名额占比较高。同时，重点高校本科毕业生在考研中整体竞争力较强。加上近年来研究生招生规模扩大，因此名校本科生读研的比例也在上升。

据中国青年报客户端报道，中国教育部发展规划司司长郭鹏在3月介绍，2023年中国共招收研究生130.17万人，比上年增长4.76%。其中，招收博士生15.33万人，比上年增长10.29%；硕士生114.84万人，比上年增长4.07%。在学研究生388.29万人，比上年增长6.28%。其中，在学博士生61.25万人，比上年增长10.14%；在学硕士生327.05万人，比上年增长5.59%。

第一财经计算发现，中国研究生六年来的增幅超过六成，达到61.5%。其中，博士生招生六年增长82.7%，硕士生招生增长59%。报道称，招生规模持续增长，名校的升学率也随之上升。