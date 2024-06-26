大陆国台办反驳官媒插手台政论节目：假新闻

针对有台媒报道，台湾某电视台政论节目有大陆官媒记者盯梢，中国大陆国台办反驳称，相关报道是假新闻，并提醒民进党当局停止为政治私利破坏两岸关系发展。

大陆国台办星期三（6月26日）举行例行新闻发布会，发言人朱凤莲回应说，《自由时报》的报道是彻头彻尾的假新闻，纯属造谣，并指民进党当局利用该报恶意抹黑攻击大陆，欺骗误导岛内民众，“用心极为险恶”。

她批评说，民进党当局惯于指使绿营媒体和豢养的网军对台湾民众进行认知欺诈，分化台湾社会，煽动两岸敌意对立；肆意栽赃、陷害、恐吓、惩罚持不同立场的媒体，大搞“绿色恐怖”，制造寒蝉效应，粗暴剥夺台湾民众的正当权益，严重侵害台湾民众自身利益，破坏两岸关系发展。

朱凤莲还说，正告民进党当局，立即停止为了政治私利损害台湾同胞切身利益、破坏两岸关系发展的行径。

亲绿媒体《自由时报》星期二（25日）报道，有资深媒体人爆料，指台湾某电视台所制播的政论节目，主题、谈话脚本均有大陆官媒新华社驻台记者高度参与，多为批判民进党政府。

台湾陆委会主任委员邱垂正星期二在立法院会答复质询时证实，台湾某电视台所制播的政论节目，大陆官媒新华社驻台记者均直接在录影棚盯梢，要发挥“以台制台”效果，陆委会跟文化部主管机关会一起做行政调查。