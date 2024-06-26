台中捷运杀人案凶嫌依杀人未遂起诉 动机为“让台湾民众看见自己”

台湾台中捷运车厢在5月发生随机杀人案件，检方侦结认为嫌犯洪姓男子因家庭、求学因素，对社会产生不满，通过杀人“让台湾民众看见自己”，特选在台北捷运郑捷杀人案10周年动手，依杀人未遂、恐吓公众等罪嫌起诉。

综合《联合报》《自由时报》等台媒报道，这起事件发生在星期二（5月21日）上午的台中捷运绿线列车上，当时20岁的洪男在捷运行驶近市府站时，突然拿出菜刀攻击列车民众，造成28岁的许姓男和17岁吕姓男受伤。

台中地检署星期三（6月26日）发布新闻稿称，案发第一时间勘查现场，调阅捷运站内、车厢、洪男前来台中犯案的相关路线及住宿监视录影画面，并指挥警方去高雄搜索洪男住处、调取他的就医纪录等。

经查，洪男因家庭、求学因素，而对社会产生不满，并自今年4月间，即预谋利用杀人“让台湾民众看到自己”，选定捷运车厢内犯案；他原预谋在5月20日到台中犯案，但思及21日是台北捷运郑捷杀人案发生10周年，为了能加强社会大众对其行凶行为及废死议题的关注，下定决心启动杀人计划。

检方也认为，洪男思虑周详、反复考量利弊得失，决意犯下此次随机杀人，并指他在犯案时并未因精神障碍或其他心智缺陷，以及此案发生后引发大众集体恐慌，对台湾社会产生的负面效应很大。因此，认定洪男杀人未遂等犯行实属重大，请求法院予以从重量刑。

台中地检署检察官侦结后，提出刑法杀人未遂、恐吓公众等罪嫌，向台中地方法院提起公诉，星期三移审。

这起事件发生正值台北捷运随机杀人事件满10年。2014年5月21日，21岁的大学生郑捷拿着预先藏起来的两把刀，在车厢内随机砍杀人，造成四死24伤。郑捷最终被判处死刑，2016年伏法。