台国防部：解放军机舰再度联合战备警巡

台湾国防部称，中国大陆解放军机舰星期三（6月26日）再度在台湾附近海空域实施“联合战备警巡”。

据台湾联合报报道，台湾国防部星期三中午发布新闻稿称，自早晨7时起，解放军机舰再度在台湾附近海空域，实施“联合战备警巡”。至中午为止，陆续侦获歼16、运8及无人机等各型主、辅战机计26架次出海活动，其中24架次逾越中线及其延伸线，进入台湾北、中及南部空域。

台军运用联合情监侦手段严密掌握，并检派任务机、舰及岸置导弹系统适切应处。

据报道，今天是大陆军方本月第三次发动联合战备警巡，前两次分别为6月4日和21日，其中21日为夜间进行，4日则与今天一样，从上午开始。

中国大陆上星期五（21日）颁布《关于依法惩治“台独”顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪的意见》，强调对台独分子最重可判处死刑，还可“缺席审判”，且终身追责。有学者分析，这是陆方对台湾总统赖清德的再次警告，却也可能引发台湾社会的寒蝉效应与不满。

对于一些过去曾主张“台独”、但立场已转变的人，是否还会追究刑责的问题，大陆国台办发言人朱凤莲星期三在发布会上说，“台独”分子主动放弃“台独”分裂立场，不再实施相关活动，并采取措施减轻、消除危害后果，可依法不追究部分甚至全部刑事责任。她也强调，上述司法文件不针对、不涉及广大台湾同胞，欢迎台湾同胞参与两岸各领域交流合作、共享中国式现代化发展机遇。

至于《意见》如何对台湾产生效力，朱凤莲表示，国家依法惩治“台独”顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪，是捍卫国家主权、统一和领土完整的应有之义，“凡是以身试法的‘台独’顽固分子，不管其身在何处，国家执法司法机关都将一追到底，依法严惩”。