许家印欠款逾53亿人民币未还被要求交香港物业拍卖还债

中国恒大日前因资不抵债被勒令清盘，恒大创办人许家印今年4月被香港高等法院下令需立即清还逾53亿元（人民币，下同，约9亿8900万新元）债项。由于许家印未清还债项，原告和信恒聚（深圳）投资控股中心（有限合伙）星期二（6月25日）入禀高等法院，要求许家印立即根据押记令交出尖沙咀祥景楼的空置物业，经拍卖出售后支付净收益以还清部分债项。

根据星岛日报报道，许家印今年4月被香港高等法院下令需立即清还53.18亿元给和信恒聚，并下达押记令，批准若许家印没有依据押记令还钱，和信恒聚便可采取法律行动申请接管及出售许家印的物业。

和信恒聚在入禀状中指，许家印是尖沙咀柯士甸道144号祥景楼6楼A室的唯一拥有人。高等法院早前就双方等建筑及仲裁案件，下令许家印需向原告偿款约53.18亿元，另需向原告付逾9千元的押记令申请费，另下达押记令以保证到期须付的约53.18亿元获得缴付，否则许家印需立即交出尖沙咀柯士甸道144号祥景楼6楼A室的物业予原告接管及出售。

由于许家印未清还债项，和信恒聚现要求许家印立即交吉尖沙咀柯士甸道144号祥景楼6楼A室，交出该单位的物业管有权文件，让原告自由通过地产代理、私人交易或公开拍卖出售该单位，该单位一经售出后许家印需签立物业转让契，把物业转让至买方名下。若许家印不跟从命令，则可由法庭委任的合资格人士代签物业转让契等。物业买卖的净收益应支付原告，以部分偿还53.18亿元债务及讼费等。