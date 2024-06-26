国台办指台网红“波特王”曾多次赴大陆交流旅游

台湾知名网红“波特王”早前称，北京邀请台湾网红从7月起前往中国大陆旅游拍片，要对台湾进行“文化统战”，在台湾社会引发不少讨论。大陆国台办星期三回应称，波特王曾经多次赴大陆交流旅游，并警告若乱扣帽子、恐吓同行，“相信两岸民众都不会支持”。

波特王（本名陈加晋）6月12日晚发脸书贴文称，根据他收到的消息，他推测从7月下旬开始，将陆续有台湾网红到大陆旅游拍片，预计有10组人去。但他没有点名是哪些网红。

他也称，负责招待的单位是海峡两岸青年协会，邀约名义是“两岸青年文化月”，并称外界可能看不出是海峡两岸青年协会邀约的，因为影片内容完全不谈政治。他还称，这背后是大陆“砸钱要来对台湾文化统战”。

对此，国台办发言人朱凤莲星期三（6月26日）被记者提问时回应，近期在YouTube、小红书等社交平台上，外国博主通过144小时免签政策到大陆旅游体验的视频非常火爆。

她进一步说，事实上，台湾同胞到大陆来更为方便，可以随时来一场“说走就走”的旅行。“台湾同胞只要持台胞证就可以免签注过来……很多台湾的自媒体人士已经或正在通过视频记录和分享他们在大陆的所见所闻。”

朱凤莲表示，增进两岸同胞相互了解，消融彼此隔阂误解，是两岸民众都非常乐见的事，也是一件好事。

朱凤莲接着指出，互联网是有记忆的，“你（提问记者）提到的这位网红也曾经多次来大陆交流旅游。只要他愿意来大陆传递正能量，我们欢迎他再来。但如果乱扣帽子、恐吓同行，相信两岸民众都不会支持”。