丁薛祥任中共中央科技委员会主任

中共中央政治局常委、中国副总理丁薛祥任中共中央科技委员会主任。

据新华社报道，中国科技大会和两院院士大会第二次全体会议星期二（6月25日）上午在北京举行。中国副总理、中央科技委员会主任丁薛祥出席会议并作总结讲话。这是丁薛祥首次以“中央科技委员会主任”的身份对外亮相。

丁薛祥在会议上强调，要以新型举国体制推进科技创新，找准重大攻关任务，凝聚力量协同攻坚，夯实基础研究根基，加快关键核心技术攻关。以科技创新引领新质生产力加快发展，强化需求牵引和企业科技创新主体地位，推动科技创新和产业创新深度融合。

丁薛祥还说，要以深化体制机制改革为科技创新注入动力活力，健全科技规划和政策制度体系，加强科技创新资源统筹，加快解决科研人员反映强烈的突出问题。以教育科技人才一体发展夯实高水平科技自立自强的基础支撑，完善科教协同育人和引才用才机制，加大对青年人才的支持力度，加快培养急需紧缺科技人才。以开放合作携手世界推动科技进步和创新发展，全方位扩大交流合作，建设具有全球竞争力的科技创新开放环境，前瞻谋划和深度参与全球科技治理。

中共中央、国务院2023年3月印发的《党和国家机构改革方案》提到，组建中央科技委员会，作为党中央决策议事协调机构。

方案明确，中央科技委员会的职责是加强党中共中央对科技工作的集中统一领导，统筹推进国家创新体系建设和科技体制改革，研究审议国家科技发展重大战略、重大规划、重大政策，统筹解决科技领域战略性、方向性、全局性重大问题，研究确定国家战略科技任务和重大科研项目，统筹布局国家实验室等战略科技力量，统筹协调军民科技融合发展等。

中央科技委员会办事机构职责由重组后的中国科学技术部整体承担。