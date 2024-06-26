美驻华大使指中国阻挠美在华外交活动 中国外交部驳斥

针对美国驻华大使伯恩斯称中国阻止中美民间人文交往，中国破坏中美修复关系的外交努力等言论，中国外交部称伯恩斯所言不符合事实，偏离两国元首旧金山共识，不符合中美正确相处之道，无助于双边关系健康稳定发展。

美国驻中国大使伯恩斯接受《华尔街日报》访问时，用强硬语言指责中国破坏两国修复关系的外交努力，称中国审问和恐吓参加美国使馆在中国举办的活动的公民，加大对大使馆社交媒体帖文的限制，并在国内煽动反美情绪等。

中国外交部发言人毛宁星期三（6月26日）在例行记者会上回应称，伯恩斯大使的有关言论不符合事实，偏离了两国元首旧金山会晤达成的重要共识，不符合中美正确相处之道，无助于双边关系健康稳定发展。

毛宁表示，中方始终按照中国国家主席习近平提出的相互尊重、和平共处、合作共赢的原则发展中美关系，致力于促进中美人文交流。

她提到，2024年“鼓岭缘”中美青年交流周目前正在福州举行，这是中美建交以来规模最大、形式内容最丰富的青年交流活动。

毛宁又指，事实上，干扰阻碍两国人文交流的不是中方，是美方。

她说，美国以“国家安全”为借口，无端滋扰、盘查、遣返中国赴美留学生，给当事人造成极大伤害，制造了严重的“寒蝉效应”。美国在中国人民心目中的形象如何，根本上取决于美国自己。希望美方同中方相向而行，以实际行动促进两国人文交流，推动中美关系健康稳定发展。

中方投诉，中国公民出入境美国时常被无端盘查滋扰。最新一例是据《中国日报》6月22日报道，四名中国理工科学生赴美留学及参加学术会议，却遭到美方无端滋扰盘查遣返。

伯恩斯在访问中谈这一问题时称，超过99％学生签证持有者在抵达美国时，都能顺利通关。



































