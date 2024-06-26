北京楼市新政：首套房首付最低两成

继上海、深圳与广州之后，北京终于加入中国楼市政策宽松潮。北京官方星期三发文宣布，首套房贷最低首付比例，从目前的30%调整至20%。同时，降低贷款利率、支持多孩家庭购房等。

综合央视新闻客户端、第一财经和澎湃新闻报道，北京市住房和城乡建设委员会等四部门星期三（6月26日）联合印发《关于优化本市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》，明确实施调整商业性个人住房贷款最低首付款比例和利率下限，调整住房公积金个人住房贷款最低首付款比例，支持多子女家庭改善性住房需求，提高购买绿色建筑、装配式建筑或者超低能耗建筑的住房公积金贷款额度，组织开展住房“以旧换新”活动等政策措施。《通知》将在星期四（6月27日）起施行。

具体而言，在首付比例方面，北京首套房贷最低首付比例从目前的30%调整至20%，二套房则按照五环内和五环外划分，最低首付比例分别为35%和30%。

贷款利率方面，首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率（LPR）减45个基点，调整后，五年期以上房贷利率下限目前为3.5%。

易居研究院研究总监严跃进说，此次北京明确首套房最低首付比例从30%调整至20%。这也意味着包括北京、上海和深圳三个城市是中国三个首套房两成首付的城市。

严跃进进一步说，对于北京而言，此次降低首付比例，在很大程度上使得购房门槛进一步降低。此前北京对于城六区和非城六区都落实了三成首付的政策，此次继续降低，也说明降低首付成为北京当前楼市政策中的重要工具。对于降低购房成本有非常明显的作用。

他举例称，按照500万元（人民币，下同，93.48万新元）的总价新房来说，过去首付款需要150万元，而现在直接变为100万元，直接减少了50万元，有助于进一步提振购房需求。

中国政府在5月17日打出重磅宽松政策组合拳，宣布迄今为止最强的稳楼市措施。上海、深圳与广州这三个一线城市都已出台相关政策，包括降低首套房最低首付比率，下调贷款利率等。

不过，中国国家统计局6月17日公布的最新宏观经济数据显示，中国一线城市今年5月新建商品住宅销售价格环比下降0.7%，降幅比上月扩大0.1个百分点。

据路透社分析，这已是连续第11个月出现环比下跌，也是自2014年10月以来的最大降幅。