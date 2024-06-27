李强：针对高校毕业生等群体强化就业服务

中国国务院总理李强提出，针对高校毕业生、农民工等重点人群强化就业服务。

据新华社报道，李强星期三（6月26日）主持召开国务院常务会议，听取关于贯彻落实全国生态环境保护大会精神全面推进美丽中国建设工作情况的汇报，研究利用外资工作，部署加强技能人才培养着力解决结构性就业矛盾工作，审议通过《关于加强护士队伍建设优化护理服务的指导意见》和《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例（修订草案）》。

会议指出，全国生态环境保护大会召开以来，各地区各部门行动有力、成效明显，全国生态环境质量总体持续向好。要深入抓好全国生态环境保护大会部署任务落实，积极推进美丽中国先行区建设，加强减污降碳协同治理，以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战，推动生态环境保护再上新台阶。要加强政策统筹协调，把绿色低碳、生态环保同扩大投资消费、增强发展动能更好结合起来，促进经济社会发展全面绿色转型。

会议提出，外资企业在构建新发展格局中发挥重要作用，要加大力度吸引和利用外资，多措并举稳外资。要深化重点领域对外开放，落实制造业领域外资准入限制措施“清零”要求，推出新一轮服务业扩大开放试点举措。要优化政策实施，一视同仁支持内外资企业参与大规模设备更新、政府采购和投资等。要持续提升投资便利化水平，优化药品、医疗器械等领域外资政策，拓展保税维修新业态新模式，进一步强化服务保障机制。要打造“投资中国”品牌，修订发布新版《鼓励外商投资产业目录》，提高外籍人员工作便利度。

会议提出，加强技能人才培养，对于解决结构性就业矛盾、促进高质量充分就业至关重要。要坚持需求导向，加强就业市场研究，深化校企对接合作，更多培养市场紧缺、企业急需的技能人才。要加大支持政策力度，用好培训补贴等资金，针对高校毕业生、农民工等重点人群强化就业服务，发挥招聘平台、人才市场作用，更好促进人岗适应、供需匹配。

会议指出，加强护士队伍建设、优化护理服务是更好满足人民群众多样化医疗服务需求的重要举措。要切实提高护士职业吸引力，完善薪酬、编制、职称晋升等保障措施，落实编内编外同工同酬待遇，吸引并稳定更多人才从事护理工作。

会议审议通过《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例（修订草案）》，指出要依法依规做好保密工作，及时消除隐患、堵塞漏洞，严防失泄密案件发生。要广泛开展保密普法宣传活动，加强条例解读引导，营造自觉保守国家秘密的良好氛围。

会议还研究了其他事项。

中国国家统计局6月19日发布5月份分年龄组失业率数据，其中，5月全国城镇非在校16岁至24岁青年失业率为14.2%。

统计局新闻发言人刘爱华说，随着经济持续回升向好，5月劳动力市场活跃度有所上升，就业形势总体稳定，她同时坦言，中国就业的总量压力和结构性矛盾并存，就业仍面临不少挑战和困难，要健全就业促进机制，完善重点群体就业支持政策等。