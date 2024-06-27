大陆官媒：海警金门水域巡查行动常规化日常化

中国大陆海警编队星期二（6月25日）在金门附近海域开展执法巡查，大陆官媒评论称，大陆海警正在金门水域开启执法新模式，包括扩大范围、出现时间全天候、强度提升，巡查行动转向常规化、日常化。

大陆央视旗下新媒体玉渊潭天星期三（6月26日）发评论说，从船舶自动识别系统（AIS）等信息观察，此前大陆海警巡查行动以固定路线、固定编队方式进行，此次则沿固定路线巡查完毕后，再以单舰或两两分群形式进行。

文章说，自大陆海警2月18日首次在金厦水域巡查以来，巡查范围出现“点-线-面”演进过程：前两个月在台方划定“禁止、限制水域”内点式巡查，随后两个月增加数条执法航迹线，本次则采取不固定路线，组成片状巡查区。

文章称，由于执法路线不确定，大陆海警在某一区域出现的时间也不确定。中国大陆海警船有可能在任意时间出现在金门附近海域的任意区域，意味着大陆海警能保障执法连续，且随时随地相应采取措施。

文章引述中国南海研究院世界海军研究中心主任陈相秒分析，金门位于近海，气候、水文等条件相对容易掌握，大陆海警完全具备开展全天候执法巡查行动的条件。

陈相秒说，新的执法模式标志着执法行动转向常规化和日常化，表明大陆海警“完全确立了对金门附近海域的实际控制权和执法权”。

四艘中国大陆海警船星期二清晨航入金门海域，一度距离金门金湖仅五海里（9.26公里），为史上最近一次。这四艘大陆海警船以两艘一组的方式，分别自金门北碇东方、复兴屿南方海域分两组编队航入台湾限制水域。