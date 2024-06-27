台媒：反制大陆 陆委会料提升赴陆旅游警示至橙色

台湾媒体报道，为反制中国大陆上周颁布的反台独22条意见，台湾的大陆委员会最快星期四（6月27日）宣布，将台湾民众赴陆的旅游警示提升至橙色。

台湾《中国时报》27日引述消息人士报道，陆委会为反制大陆上星期五（21日）提出的《关于依法惩治台独顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪的意见》，原本要在星期二（25日）公布提升赴大陆旅游警示，但因不想稀释政府就立法院改革法案提释宪的新闻热度，因此延后发布。有消息称，陆委会最快在星期四将台民众赴陆旅游警示提升至橙色。

台湾旅行公会全联会理事长萧博仁受访时说，旅游警示对旅客没有强制性，但上述传闻若属实，将对陆方释出负面讯号。如果两岸敌意螺旋不断上升，恢复正常交流的希望就越加渺茫。

福州市旅游协会会长韩鸣受询时称，确定将于星期六（29日）再次组团赴马祖踩线考察。据悉，全团将有20多名成员，均为当地文旅业者，目前正在办理通行证的手续，将在马祖观光协会安排下，了解当地的旅游景点，以及吃、住、行等基本条件。

连江县政府表示，大陆踩线团29日从福建省福州出发，预计在马祖停留三天，暂订28人，由民间旅行社办理及接待，参访南竿、北竿等景点。因为是首团，县府将举行欢迎仪式，赠送马祖高粱酒及特产等伴手礼。

大陆文旅部副部长饶权于4月28日说，将率先开放福建民众到马祖旅游，随后韩鸣原定6月上旬率团赴马祖踩线考察，但在5月30日突发声明称，因为行程与端午节活动相冲突，宣布延期进行考察活动。

台湾将旅游警示划分为红（代表不宜前往，宜尽速离境）、橙（避免非必要旅行）、黄（特别注意旅游安全并检讨应否前往）、灰（提醒注意）。台湾目前对大陆地区并未发布警示。

在台湾总统赖清德就职刚满一个月，中国大陆上星期五发布惩治台独顽固分子分裂国家的司法解释文件，最重可判处死刑，还可以“缺席审判”，且终身追责。

赖清德星期一（24日）在总统府发表谈话时表示，“民主不是犯罪，专制才是罪恶”，并强调“中国（大陆）没有任何权利可以制裁台湾人民”，也无权跨域追溯台湾人民。