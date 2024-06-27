国泰巴黎返港航班突发机件故障 紧急折返戴高乐机场

香港国泰航空一架波音777客机星期三（6月26日）晚上从法国巴黎戴高乐机场起飞后突然发生机件故障，紧急折返戴高乐机场，事件没有造成人员伤亡。

综合网媒“香港01”、巴士的报等报道，涉事机型是波音777-367ER客机，注册编号为B-KQM。星期三晚上7时半（法国时间下午1时半），这架飞机执飞从巴黎前往香港的航班。

消息称，涉事客机起飞不到一小时，机长就发现客机起飞后襟翼未能收起，怀疑襟翼发生故障，于是马上向塔台宣布紧急状况，要求折返戴高乐机场。

机长8时23分宣布紧急状态后，飞机在法国境内盘旋多圈，随后才协调于9时13分安全降落在戴高乐机场26R跑道，并返回停泊位进行检查。

据了解，由于客机需飞行逾13小时才能返抵香港，因此给飞机注入大量燃油。如直接降落有可能因飞机超重酿成危险，因此须在空中盘旋放油，确保机身重量符合安全后才能降落。

襟翼是设在机翼上的可活动组件，以改变剖面弧度，来增强飞机的升力。通常在飞机起飞或降落、飞行速度较慢时，需要将襟翼拉出增加升力，确定飞行安全。襟翼在飞机起飞后需适时收起，以免阻碍飞行。

国泰航空回复查询时说，由巴黎前往香港的CX260航班星期三因航行期间怀疑机件故障，因此按既定程序折返巴黎戴高乐机场，航班已安全降落并返回停泊位进行检查，事件并无造成机组人员或乘客受伤，目前工程人员正检查客机。